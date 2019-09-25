‘Çakar’a 2 bin lira
Çakarlı araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Altunizade-Kısıklı ayrımında yetkisiz çakarlı araçların tespiti için denetim yaptı.
Denetim sonucunda çakar lamba kullanan araçlara idari para cezası verildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşları polisleri de durdurup göreve gidip gitmediklerine baktı. Kameraya yansıyan denetimde bir sürücünün, polisleri görünce çakarları kapatması, bunu fark eden trafik ekiplerinin aracı durdurması yer aldı. Sürücüye yetkisiz çakarlı araç kullanımı ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL ceza uygulandı.
1 KASIM’DA BAŞLAYACAK
İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yapmıştı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil ‘yetkisiz çakarlı araç’ kullanımının 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda ‘çakar’ olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle