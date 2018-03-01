Çakar lambalı araçla kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı Beyyurdu köy yolunda çakar lambası bulunan 23 DS 151 plakalı hafif ticari aracı fark etti. Dur ihtarına karşı kaçan aracı ekipler takibe aldı. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen şüpheliler araçla kaçmayı sürdürdü. Bu sırada şüpheliler araçtan esrar dolu poşeti atarak kaçmaya devam ederken, virajı alamayarak tarlaya savruldu. Araçtan inen 3 kişiden Y.K ve E.A havaya ateş açılmasına rağmen yaya olarak kaçmaya devam etti. Takibi bırakmayan ekipler 1 şüpheliyi araç yanında, 2 şüpheliyi ise kovalamaca da yakalamayı başardı.

Şüphelilerin üzerinde ve kaçarken araçtan attıkları poşette, toplamda 5 kilo 49 gram kubar esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edilen 3 şüpheli'den 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.