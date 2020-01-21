Çakar gitti Tepe geldi

GEÇEN yıl 1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında ciddi bir azalma olmuştu. Ancak son birkaç haftadır tepe lambası kullanan çok sayıda araç, emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladı. İstanbul’un birçok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araç sürücülerinin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.

YİNE CEZA KESİLDİ

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında denetim yapan ekipler, tepe lambası kullanan araçları durdurdu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan sürücülere 1.228 lira para cezası kesildi. (DHA)

KAPSAM DARALMIŞTI

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019’da yürürlüğe girmişti. Meslek kuruluşları, üniversiteler, kamudaki üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı ve diğer kamu görevlilerinin araçlarında ‘çakar’ lamba kullanılması yasaklanmıştı.

Korumaya alınan kişilerin araçlarıyla sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirilmişti.