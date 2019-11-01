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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Çağatay KENARLI İSTANBUL (DHA)
01.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

'Çakar dönemi' bitti... Polis yaka kamerasıyla takip ediyor

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Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı.

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  • Çakar dönemi bitti
  • Çakar dönemi bitti
  • Çakar dönemi bitti
  • Çakar dönemi bitti
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor.

Yeni düzenlemenin bugün başlamasıyla birlikte polis bir çok noktada denetim yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLECEK

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar uygulamasına uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak. Çakar sistemini ise ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.

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