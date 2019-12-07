Caiz ne demek? Caiz nedir? Caiz TDK sözlük alamı
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olan ‘caiz’in ne anlama geldiği ve TDK anlamının ne olduğu vatandaşlarca merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Peki, caiz ne demek? Caiz nedir?
Caiz kelimesi birden fazla anlamı bulunan bir kelimedir. Kalıp olarak aynı şekilde kullanılan "caiz" kelimesi aslında hem dini olarak hem de TDK içeriğine göre açıklanabilir.
Caiz kelimesinin bilinen ilk anlamı: Dine, törelere ve mevcut din yasalarına göre yapılmasında ve uyulmasında sıkıntı olmayan her türlü davranış ya da söylem olarak açıklanır. Bu kelimeye örnek vermek gerekirse; "Bu davranışı sergilemen dinimizce caiz değildir."
Caiz kelimesinin diğer bir anlamı ise uygun ya da yaklaşık olarak açıklanabilir. Konuya uygun bir cümle kurmak gerekirse; "Akşam vakti bu kadar kalabalık varken gitmek caiz değildi."
TDK'ya göre yapılan "caiz" kelimesinin açıklaması ise hem dinen uygun olan anlamında hem de sayılabilen, yaklaşık olarak görülen anlamındadır.
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