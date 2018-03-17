'Cahillik, yobazlık'

Yemek boyunca katılımcıların sohbetinin konusu, kadına yönelik şiddet, iş hayatına katılım ve sözde ilahiyatçıların tartışma yaratan açıklamalarıydı. Bu önemli başlıkları iki dönemdir Danıştay Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda iki çocuk annesi olan Zerrin Güngör ile konuşma fırsatımız oldu.



HER DAİREDE BİR KADIN ÜYE

“Söylenenlerin İslam ile alakası yok. Bunlar cahilliktir, yobazlıktır, gericiliktir. Bunlar doğrudan topluma zararlıdır. Bu tür sözlerin mutlaka hukuki müeyyidesi olmalı. Toplumun birlik ve beraberliğini bölmeye yönelik, kadınları aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden bu yaklaşımların müeyyidesi olması lazım. Kadınlar rol model olmalı. Bir anımı hiç unutmuyorum. 1980 sonrası, sene 1983’tü. Kenan Evren Danıştay’a gelmişti. Kadın hâkimlerin yoğunluğunu görünce, ‘Kadınlar duygusal olur’ diyerek bakışını ortaya koymuştu. Şimdi Danıştay’da her dairede kadın üye var. Buna özellikle dikkat ettim.



MUHTAR SAYISI ARTMALI

Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla buluşmalarında bakıyorum kadın muhtar yok. Kadın muhtar sayısı artmalı. Kadın muhtar sayısının artması kadınların halkla temasını arttıracağı için önemli.



ERKEKLER EĞİTİLMELİ

Kadına dönük şiddeti tartışıyoruz. Sadece kadına dönük değil, genel olarak şiddet eğilimi arttı maalesef. Toplumda, trafikte insanımızın birbirine yönelttiği şiddet arttı. Erkeklerin bu konuda eğitilmesi şart. Kadınlarımızın, erkek evlatlarını doğru yetiştirmesi de şart. Bir yandan da kadınlarımızın özgüvensiz olması sorununu aşmamız gerekiyor. Hani vardır ya, ‘eksik etek’ derler kadınlar için. Bu kavram yerleşmiştir. Buna karşı önce kadınların mücadele etmesi gerekiyor. ”