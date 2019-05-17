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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çağrı'yı yakmayın

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Çağrı'yı yakmayın

Yaklaşık üç yıl önce ABD’ye yerleşerek, Meksikalı Evelyn Saldivar ile evlenen 30 yaşındaki Çağrı Üre, 9 Mayıs’ta trafik kazasında yaşamını yitirdi. Meksikalı eş, “Vasiyeti böyleydi” diyerek, Üre’yi krematoryumda yakıp küllerini ABD’ye gömmek için sosyal medyada bağış kampanyası başlattı. Üre’nin Marmaris’teki ailesi ise “Böyle bir vasiyeti yoktu” diyerek, cenazeyi Türkiye’ye getirmek için çabalıyor.

TÜRKİYE’de aşçılık yapan 30 yaşındaki Çağrı Üre, okumak ve mesleğini yapmak için ABD’ye giderek, Kaliforniya’da Santa Ana şehrine yerleşti. ‘Charlie’ adını kullanmaya başlayan Üre, bir süre aşçılık yaptı sonra sigortacılık şirketinde işe girdi. İş yerinde tanıştığı Meksika asıllı Evelyn Saldivar ile evlendi. Çağrı Üre,
9 Mayıs’ta motosikletiyle evine giderken, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen bir sürücü tarafından
ezildi. Üre, olay yerinde hayatını kaybetti.

YARDIM KAMPANYASI

Marmaris’te yaşayan anne Hülya ve baba Mehmet Üre’yi arayan Evelyn Saldivar, eşinin cenazesini Türkiye’ye göndereceğini söyledi. Saldivar, daha sonra bu fikrinden vazgeçti, “Bu, onun vasiyetiydi” diyerek eşinin cesedini yakıp küllerini ABD’ye gömme kararı aldığını bildirdi. Krematoryum ve defin masrafını karşılamak için Instagram ve Facebook’ta bağış kampanyası başlatan Saldivar, araba ve bisiklet yıkama, yiyecek, içecek kermesi gibi etkinlikler düzenledi. Takipçilerini kitlesel fonlama sitesine yönlendiren Saldivar “Bir dolar bile olsa bağış yapanlara teşekkür ediyorum. Sevdiklerinize daha sıkı sarılın ve onlara, sevdiğinizi söyleyin. Birlikte olduğumuz iki yıl beş ay boyunca ben onun bunu bildiğinden emindim” dedi.

 

‘TÜRKİYE’DE GÖMMEK İSTİYORUZ’

 Marmaris’te öğretmenlik yapan anne Hülya Üre, Hürriyet’e şunları söyledi: “Gelinimiz ilk görüşmede bize ‘Aşkımı göndereceğim’ dedi. Sonra iletişime geçmedi. Sürekli kermes düzenliyor ve yardım kampanyaları yapıyor. ‘İki ailenin de ihtiyacı var’ diyor. Oysa bizden onay almadı. Oğlumun cesedini yakacakmış. Gelinim bize, ‘Küllerinin bir kısmını ve bazı eşyalarını size gönderirim’ diyor. Oğlumun böyle bir vasiyeti yoktu. Yazılı vasiyeti olsa bile umurumda değil. Kimsenin yasası umurumda değil. Çocuğumu burada istiyorum. Usullerimize göre defnetmek istiyorum. Çocuğumun toprağını avuçlamak, başında ağlamak istiyorum. ABD’ye gitmek ve cenazeyi almak istiyoruz. Maddi gücümüz bulunmuyor. Devletimizin yardım etmesini istiyoruz.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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