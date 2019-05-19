Çağrı ABD’ye gömülecek
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’de 9 Mayıs’ta trafik kazasında yaşamını yitiren Çağrı Üre’nin, 25 Mayıs’ta Los Angeles’ta İslami usullere göre toprağa verileceğini söyledi.
Hürriyet’e açıklama yapan Aksoy, “Üre’nin eşi, Başkonsolosumuzun yoğun çabası sayesinde merhumun yakılmadan defnedilmesini kabul etti” dedi. Aksoy, Üre’nin Marmaris’te yaşayan anne ve babasının cenaze töreni için ABD’ye götürüleceğini de söyledi. Aile için Büyükelçilik ve Başkonsolosluk ile Türk dernekleri ulaşım masrafları için 10 bin Dolar bağış topladı. ABD’de hayatını kaybeden Çağrı Üre’nin eşi Evelyn Saldivar, Üre’nin vasiyetinin yakılmak olduğunu iddia etmiş aile ise bu iddiaya karşı çıkmıştı.
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