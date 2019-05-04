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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra ÜLKAR
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çağlar öğretmen Zeynep’i anlattı: Üzerlerine titreyelim

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Çağlar öğretmen Zeynep’i anlattı: Üzerlerine titreyelim

Gönüllü olarak bedensel engelli öğrencilere dans dersi veren Çağlar öğretmen, 23 Nisan’da minik Zeynep’le dans gösterisi yaptı. Dans videosu sosyal medyada ilgi gören öğretmen: “Öğretmenlerin engelli öğrencileri yeteneklerini gösterebileceğine teşvik etmesi lazım. Engelli çocukların üzerine öğretmenlerin daha fazla titremesi gerekiyor.”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 2015’te mezun olan Çağlar Özdemir, bedensel engelli öğrencilere gönüllü olarak dans dersi veriyor. 2016’da KPSS’ye girip atanamadıktan sonra bir daha sınava girmediğini söyleyen Özdemir, özel okullar da giremeyince farklı bir çalışma alanına yöneliyor. Aynı zamanda dans eğitmeni olan Özdemir, engelli çocuklarla buluşmasını ise “Kulüp başkanlığı yapan engelli bir ağabeyim var. Kendisi engelli çocuklara dans dersleri verip veremeyeceğimi sordu. Önce bilemedim sonra denedik. Çocuklarla tanışınca da sevdim. Onlara faydalı olacağımı görünce ders vermeye devam ettim” diyerek anlattı.

Çağlar öğretmen Zeynep’i anlattı: Üzerlerine titreyelim

Zeynep Uysal - Çağlar Özdemir

1.5 AY ÇALIŞTIK

Özdemir gönüllü olarak ders verdiği engelli öğrenci Zeynep ile 23 Nisan’da Samsun İlkadım’daki 75’inci Yıl Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte dans etti. Tekerlekli sandalyedeki öğrencisi 10 yaşındaki Zeynep Uysal’la yaptığı dansın videosu sosyal medyada ilgi gören Çağlar öğretmen şunları söyledi: “Zeynep de dört yıldır dans eğitimi verdiğim bir çocuk. Şu anda gönüllü olarak iki öğrenciye ders veriyorum. 23 Nisan gibi etkinliklerde onların dans etmesini sağlıyorum. Bu etkinlik için Zeynep’le bir buçuk ay önce çalışmaya başladık. Gösteriyi hazırladık. Dört yıldır eğitim aldığı için alt yapı vardı. Kareografi ve müzikle tamamladık. Çocukların boşluklarına göre ders saati oluşturuyoruz. Önce temel hareket eğitimi veriyorum. Sonra tekerlekli sandalye kullanma çalışması yapıyoruz. Müzik ve koreografiyle de süslüyoruz.”

Çağlar öğretmen Zeynep’i anlattı: Üzerlerine titreyelim

ÖĞRETMENLER TEŞVİK ETMELİ’

Engelli çocukların okul ya da herhangi bulundukları ortamda bir şey yapamayan bireyler olmadığını, bir şeyler yapacak potansiyele sahip olduğunu göstermek istiyorum. Öğretmenlerin asli görevi bu. Öğretmenlerin bu öğrencileri yeteneklerini gösterebileceğine teşvik etmesi lazım. Engelli çocukların üzerine öğretmenlerin biraz daha fazla titremesi gerekiyor.”

Çağlar öğretmen Zeynep’i anlattı: Üzerlerine titreyelim

SALON BULAMIYORUZ

Dans dersi verdiği öğrencilerin ailelerinin de çok memnun olduğunu anlatan Çağlar öğretmen salon bulamamaktan şikâyetçi: “Çalışacak salon bile bulamadığımız oluyor. Salon bulamadığımız için çalışamadığımız da oldu. Burada bir gençlik merkezi dansa sıcak bakılmadığı için salon verilmedi. Bu düşünce hem bizi engelliyor hem de kötü bir düşünce. Bu böyle olmamalı.”

ANNE: DANSLA SANDALYEYİ SEVDİ

Zeynep’in annesi Hülya Uysal şunları söyledi: “Zeynep doğuştan bedensel engelli. İlk başlarda tekerlekli sandalye kullanmak istemiyordu, üzülüyordu. İlk kez derneğimizde sandalyeyle tanıştı. Sonra dans eğitimine başladı. Sandalyeyi dans sayesinde sevdi. Şu anda beşinci sınıfta. Birinci sınıfta kucağımda götürüyordum okula. Danstan sonra özgüveni geldi. Daha da mutlu bir çocuk oldu. 23 Nisan’da ben de oradaydım. Çok karışık duygular hissettim. Bir yandan mutlu oldum, bir yandan içim yandı. İlk zamanlar engelli olduğu için çok duygulanıyordum ama şimdi gülümsemesi yetiyor. Doktor ya da avukat olmak istiyor. Her şeyi yapabileceğini düşünüyor. ‘Birkaç meslek de yapabilirim’ diyor.”

ZEYNEP: DOKTOR OLACAĞIM

Minik Zeynep ise duygularını şu sözlerle ifade etti: Dans ettiğim için mutluyum. 23 Nisan’daki gösteride biraz heyecanlandım. Sonra geçti. Dans etmeye devam edeceğim. İleride doktor olmak istiyorum.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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