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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriÇağla Şıkel'in vergide usulsüzlük davasında yeni gelişme! Faturaları tek tek incelenecek
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12.03.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Çağla Şıkel'in vergide usulsüzlük davasında yeni gelişme! Faturaları tek tek incelenecek

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Çağla Şıkel'in vergide usulsüzlük davasında yeni gelişme! Faturaları tek tek incelenecek

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Çağla Şıkel, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi. Mahkeme, sahte faturaların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi.

Manken Çağla Şıkel hakkında vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede ifade veren Şıkel, mağdur olduğunu söyledi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Şıkel'i denetlemiş, yapılan denetimde 2013'te satışa dayanmayan sahte faturalara rastlayarak ünlü mankenden vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Ünlü model hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Şıkel ise yüklü miktarda vergi cezası gelince 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmiş, o dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D.'nin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

MUHASEBECİSİNİN MAĞDUR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şıkel, sanık sıfatı ile ifade verdi. Şıkel, iddianameye konu olan eylemin bilgisi dışında olduğunu ve eski muhasebecisi Erdal D. tarafından yapıldığını ifade etti. Erdal D'ye 370 bin lira para gönderdiğini belirten ünlü manken, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi.

90 GÜN FATURALARI BOYUNCA İNCELENECEK

Mahkeme, sahte faturaların bulunduğu söylenen evrakların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi. 90 gün boyunca inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan belge mahkemeye sunulacak.

 

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