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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Çağdaş sanat için İstanbul’da yaşanır’

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‘Çağdaş sanat için İstanbul’da yaşanır’

İngiliz Financial Times gazetesi, ‘Emlak Haberleri’ sayfasında ‘İstanbul’da yaşamak için beş neden’ başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde İstanbul’un bir çağdaş sanat merkezi olduğu ve bunun İstanbul’da yaşamak için en önemli sebeplerden biri olduğu vurgulandı. Haberde, eylül ayında ‘Yedinci Kıta’ başlığıyla düzenlenecek ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 16’ncı İstanbul Bienali’nin, 2019 uluslararası sanat takviminin en ilgi çeken etkinlikleri arasında olduğu ifade edildi. İstanbul’da ‘hızla gelişen parlak bir güncel sanat sahnesi’ olduğuna yer verilen haberde, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern’in Boğaz kenarındaki mekânının da ünlü mimar Renzo Piano tarafından milyonlarca dolarlık bir projeyle yenilendiği ve 2021’de açılacağı belirtildi.

KEYİF YAPMAK ÖNEMLİ

Jessie Williams tarafından yazılan haberde, İstanbul’da yaşamak için sunulan diğer sebepler arasında Türkiye’nin 2023’e kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri, İstanbul’un da iyi bir yatırım merkezi olacağı yer alıyor. Haberde İstanbul’da keşfedilmeye açık çok sayıda sokak lezzeti olduğu aktarılırken, Türkçe’deki ‘keyif’ kelimesi de anlatıldı. ‘Keyif’ yapmak için Fatih’teki Çiğdem Pastanesi’ni örnek veren haber İstanbul’da ‘keyifle’ yapılabilecek çok sayıda etkinlik olduğunu belirtti. Son olarak İstanbul’un görkemli mimari eserlerini İstanbul’da yaşamak için sebepler arasında sayan haber Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı’nı örnek gösterdi.

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