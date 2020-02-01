Çadırda yaşayan öğrencilere kuaför hizmeti

Malatya'daki Şener Eroğlu Akademi Mesleki Eğitim Kursu'nda eğitim alan kursiyerler, Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kale ilçesine gitti. Kursiyerler burada, evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırlarda aileleriyle birlikte yaşayan erkek öğrencileri tıraş etti, kız öğrencilerin ise saç bakımını yaptı. Öğrenciler, kendilerine verilen destek nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti .