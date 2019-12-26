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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA)
26.12.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar temizleniyor

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Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar temizleniyor

İstanbul'da Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizleniyor. İBB ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda yosunlar iş makinasıyla toplanıp, kamyonlara doldurulurken, çalışmalar havadan da fotoğraflandı.

İstanbul'daki lodos nedeniyle kırmızı yosunlar Caddebostan sahiline vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kızıla boyandı. Kayalıkların üzerini de kaplayan yosunları temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Sahile getirilen İBB, İSTAÇ'a bağlı iş makinası yosunları toplayarak kamyonlara yükledi.

Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar temizleniyor

 

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