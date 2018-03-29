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    ByLock'u "gönül ilişkisi" için kullanmış! 6 yıl hapis cezası

    AA
    29.03.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık E.T. ile avukatı katıldı.  Sanık savunmasında, örgütle ilişkisi bulunmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

    Sanığın ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirten mahkeme başkanının, "Programı niçin yükledin?" sorusuna sanık, "Gönül ilişkisi yaşadığım kadın M.A bana 'ByLock yükle oradan haberleşelim' dedi. Ben de programı yükledim ve oradan yazıştık. Benim cemaatle hiçbir ilgim yok." dedi.

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında ise sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Etiketler: FETÖ , Şanlıurfa , gündem
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