ByLock’tan dava açıldı
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen bir ihbar maili ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Terör örgütü FETÖ/PDY’ye maddi destek sağladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem Aralık 2018’de tutuklanmıştı.
Hazırlanan iddianamede Erdem’in terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve ‘mfatiherdem’ kullanıcı adını kullandığı belirtildi.
İddianamede GENPA Telekomünikasyon şirketinin Bank Asya hesaplarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrasında hareket olduğu tespit edildiği belirtildi. 2013 yılında 500 bin dolar olan şirket hesabının 2014 yılında 1 milyon 500 bin dolara yükseldiği belirtildi.
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