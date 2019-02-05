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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ByLock’tan dava açıldı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
ByLock’tan dava açıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen bir ihbar maili ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü FETÖ/PDY’ye maddi destek sağladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem Aralık 2018’de tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Erdem’in terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve ‘mfatiherdem’ kullanıcı adını kullandığı belirtildi.

İddianamede GENPA Telekomünikasyon şirketinin Bank Asya hesaplarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrasında hareket olduğu tespit edildiği belirtildi. 2013 yılında 500 bin dolar olan şirket hesabının 2014 yılında 1 milyon 500 bin dolara yükseldiği belirtildi.

 

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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