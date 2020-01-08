ByLock’ta yeni isimler

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock’un analizini sürdürerek yeni kullanıcılara ulaştı. Yapılan analizlerde 600 hat belirlenirken bu hatların gerçek sahipleri değil de ikinci veya üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Gerçek ByLock kullanıcılara ulaşılması için de 600 hattın HTS’leri üzerinde çalışma yapıldı. ByLock içerik analizi ile HTS incelemelerinin ardından 260 gerçek ByLock kullanıcısına ulaşıldı.

65 YAŞ ÜSTÜNE EVDE İFADE İŞLEMİ

Şüpheliler arasında 65 yaş üstü kişiler, engelli ve hamilelerin de olduğu belirlendi. Bunun üzerine herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve FETÖ’nün “hamile, engelli kişiler gözaltına alındı” yönünde algı yapmasının önüne geçilmesi için 65 yaş üstü, engelli ve hamile olan ByLock kullanıcıların ifadeleri evlerinde alındı.

KAMUDA ÇALIŞANLAR DA VAR

Kamu kurumlarında çalışan şüpheliler arasında kritik isimlerin de olduğu iddia edildi. ‘Futbolda şike davası’nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı’nın kızı E.K. ile örgütün ‘yargı imamı’ olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesi Salih Sönmez’in eşi V.S. ve halen aktif hâkim olan T.Ö.’nün babası N.A.’nın da ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü.