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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

ByLok’çu siyasetçi listesine iftira davası

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
ByLok’çu siyasetçi listesine iftira davası

ESKİ Hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu ve N.K isimli vatandaşın sosyal medyadan alarak paylaştığı, ByLock kullandığı ileri sürülen Ak Parti’li listesiyle ilgili iftira davası açıldı.

DAVA dosyasına göre Eminağaoğlu, sosyal medyada dolaşan ve Ak Partili bazı bakan ve bazı milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı 60 kişilik listeyi, “Yargıtay: ByLock FETÖ için yeterli kanattır” ibaresiyle kendisine ait Twitter hesabında paylaştı. Bunun üzerine 17 Ak Partili siyasetçi, Eminağaoğlu hakkında “iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

BYLOCK SORGULARI YAPILDI
Savcılık, 17 AK Partili siyasetçinin ByLock kaydının bulunup bulunmadığını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na sordu. Büro da “Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Veysel Eroğlu, Hayati Yazıcı, Mustafa Elitaş, Yalçın Akdoğan, Mehmet Ali Şahin, Burhan Kuzu, Ömer Çelik, Nabi Avcı, Şamil Tayyar, Salih Kapusuz, Bülent Gedikli, Zeyid Aslan, Lütfü Elvan, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop, Cemil Çiçek” için “Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcut ByLock listesinden sorgulamada kayıt bulunamamıştır” yanıtını gönderdi.

AĞIR İTHAMLAR
Bunun üzerine savcılık 11 Şubat 2017 tarihinde Eminağaoğlu ve N.K isimli vatandaş hakkında iftira suçundan Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. İddianamede şüphelilerin “…terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma başlatılmasına yol açacak ağırlıkta ithamlarla müştekilerin şöhret ve kişilik haklarına zarar verdikleri anlaşılmıştır” denildi

Dava sürerken Egemen Bağış, Muammer Güler, Mevlüt Akgün, Faruk Işık ve Zafer Çağlayan da listelerde adlarının olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık Bağış, Güler, Akgün ve Işık’ın da ByLock sorgusunu yaptırdı ve ByLock kullanıcısı olmadıkları soruşturma dosyasına girdi. Davanın karar duruşmasının yarın yapılması bekleniliyor

Savcı, eski bakan Çağlayan’ın şikayeti hakkında “İnternet ortamında aylardır bulunan listeyi şüphelilerin yeniden sosyal medya hesaplarından paylaşmaları ile ilgili iftira suçunun unsurlarını oluşturan herhangi bir eylem bulunmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Mesut Hasan BENLİ

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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