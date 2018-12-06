ByLok’çu siyasetçi listesine iftira davası
ESKİ Hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu ve N.K isimli vatandaşın sosyal medyadan alarak paylaştığı, ByLock kullandığı ileri sürülen Ak Parti’li listesiyle ilgili iftira davası açıldı.
DAVA dosyasına göre Eminağaoğlu, sosyal medyada dolaşan ve Ak Partili bazı bakan ve bazı milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı 60 kişilik listeyi, “Yargıtay: ByLock FETÖ için yeterli kanattır” ibaresiyle kendisine ait Twitter hesabında paylaştı. Bunun üzerine 17 Ak Partili siyasetçi, Eminağaoğlu hakkında “iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
BYLOCK SORGULARI YAPILDI
Savcılık, 17 AK Partili siyasetçinin ByLock kaydının bulunup bulunmadığını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na sordu. Büro da “Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Veysel Eroğlu, Hayati Yazıcı, Mustafa Elitaş, Yalçın Akdoğan, Mehmet Ali Şahin, Burhan Kuzu, Ömer Çelik, Nabi Avcı, Şamil Tayyar, Salih Kapusuz, Bülent Gedikli, Zeyid Aslan, Lütfü Elvan, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop, Cemil Çiçek” için “Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcut ByLock listesinden sorgulamada kayıt bulunamamıştır” yanıtını gönderdi.
AĞIR İTHAMLAR
Bunun üzerine savcılık 11 Şubat 2017 tarihinde Eminağaoğlu ve N.K isimli vatandaş hakkında iftira suçundan Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. İddianamede şüphelilerin “…terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma başlatılmasına yol açacak ağırlıkta ithamlarla müştekilerin şöhret ve kişilik haklarına zarar verdikleri anlaşılmıştır” denildi
Dava sürerken Egemen Bağış, Muammer Güler, Mevlüt Akgün, Faruk Işık ve Zafer Çağlayan da listelerde adlarının olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık Bağış, Güler, Akgün ve Işık’ın da ByLock sorgusunu yaptırdı ve ByLock kullanıcısı olmadıkları soruşturma dosyasına girdi. Davanın karar duruşmasının yarın yapılması bekleniliyor
Savcı, eski bakan Çağlayan’ın şikayeti hakkında “İnternet ortamında aylardır bulunan listeyi şüphelilerin yeniden sosyal medya hesaplarından paylaşmaları ile ilgili iftira suçunun unsurlarını oluşturan herhangi bir eylem bulunmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Mesut Hasan BENLİ
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