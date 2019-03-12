ByLock'a 2 bin 91 kez girdiğini inkar etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriByLock'a 2 bin 91 kez girdiğini inkar etti
GeriGündem ByLock'a 2 bin 91 kez girdiğini inkar etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
12.03.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

ByLock'a 2 bin 91 kez girdiğini inkar etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ByLock'a 2 bin 91 kez girdiğini inkar etti

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ayşenur Duman, Konya'ya okumak için geldiğini ve kaldıkları evin örgütün hücre evi olmadığını ileri sürdü.

Kaldıkları evin aileleri tarafından tutulduğunu iddia eden Duman, "Herhangi bir örgütsel faaliyete katılmadım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Sümeyra Şahin de örgütsel bir faaliyette bulunmadığını savunarak, "Ben sadece okula gidip gelen bir öğrenciyim. Aynı zamanda annem de FETÖ/PDY soruşturmasından beraat etti. Bu durumun da göz önünde bulundurulmasını ve tahliyemi istiyorum." dedi.

2 BİN 91 KEZ SİNYAL ALAN BYLOCK'U İNKAR ETTİ

Tutuklu sanıklardan Fatma Rumeysa Tulukçu ise 11 aydır tutuklu olmasını gerekçe göstererek, tahliyesini talep etti.

Babasının da FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğunu anlatan Tulukçu, "Babamın da hapiste olması sebebiyle evimizin maddi geçimini ben sağlamaktaydım. Örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadım." ifadesini kullandı.

ByLock kullandığını inkar eden sanığa Mahkeme Başkanının, "Yapılan incelemeler neticesinde telefonundaki hattın 2 bin 91 kez ByLock sinyali almış." demesi üzerine sanık Tulukçu, "ByLock kullanmadım. Bu iddiayı kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Fatma Beyza Akyurt da cep telefonunda tespit edilen "maklube" resmini inkar ederek, "Bu maklube değil, annemle yaptığım bir yemektir." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Burcu Zıplak ise hakkındaki, örgüt içerisinde kod isim kullandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi. 
Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı hariç diğer adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Büyükçekmece'de 'Albatros' mesajı: 'Birilerine peşkeş çekiliyor'

'Sağ duyulu CHP'li seçmene açık çağrımdır'

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu: Kafasına koli bandı sarılmış

Kahreden haber! Ölüm böyle geldi