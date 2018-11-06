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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.11.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Bylock yazışmalarında ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

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Bylock yazışmalarında ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istenen eski TRT çalışanı Eyüp Keser'in, örgüt içi katalog evlilik işlemlerini yapan "izdivaç imamı" olduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğu belirlenen Keser'in yazışma içerikleri yargılandığı dava dosyasına girdi.  TRT'de montajcı olarak çalışırken KHK ile görevden ihraç edilen Keser'in, ByLock'u 11 Ağustos 2014'te adına kayıtlı telefonuna yüklediği tespit edildi.  Yazışma içeriklerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, bu programa sık kullananların yer aldığı kırmızı listede yer veren Keser, yüklediği tarihten son kez online olduğu 5 Ocak 2015'e kadar 57 bin 579 kez programa giriş yaptı.

"Müsait arkadaşın varsa onu da getir"

Örgüt içinde "Halit" kod adını kullanan Keser'in, Oğuzhan T, Kasım T, Tuncay E, Ekrem C, Süleyman T. ve Gönül A. ile söz konusu program üzerinden iletişim kurduğu bilgisi raporda yer aldı.  Keser'in örgütün "izdivaç imamı" olduğu, örgüt içi evlilikleri koordine ettiği anlaşılan yazışmaların bir kısmı şöyle:

"...Müsait arkadaşın varsa onu da getir...", "Büşra, Dilek için arkadaşla görüşemedik henüz...Şehir dışındaydı sürekli...", "Herhangi bir meselesi yok değil mi Büşra'nın?"

"Eda Ö'nün foto geldi.", "Esma S. ve Melike Ö. için düşündüğümüz arkadaşa olmaz."

"Tamam abi yarın görüşecek arkadaş Sevdayla...", "Esra Y. için henüz uygun bir aday bulamadık nasıl yapalım?"

"Memlekete gittiğinde orada ulaşıp görüştürme imkanı olamaz mı?"

"Bugün görüştük yine bizim arkadaşta değil sizin arkadaşta sorun var.", "Değişiklik yapmana gerek yok diyor mu?"

"Yasemin K. 1985'li Afyonlu ailesi İstanbul da oturuyor. Daha önce nişan durumu oldu. Ama nasip olmadı. Keyfiyeti iyi. Nasıl yapalım ikinci görüşmeyi?"

"Beyza K. için cumartesi 15 uygun. Sizden adres bekliyoruz."

"Derya T. görüşmesi nasıl oldu? Arkadaşınız çok kaliteli, keyfiyetli, ileride bir ilçede veya ilde müdür olabilecek biri. Eşinin de Derya Hanım gibi biri olması hizmetimiz açısından çok önemli. Kısa vadede aktif hizmet edemez. Ama ileride onun gibi birisi hizmet adına çok önemli."

"Dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Abimiz bir daha evlenmeyi düşünür mü acaba? Evet olabilir. Bizde iki hafta önce konuştuk. 'Uygun aday olursa düşünebilirim' dedi."

"Bir arkadaşımızın ablası var. O da 83'lü evlenmiş boşanmış. Eski eşi şizofren. Bizim abilerden biriymiş. Ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış. Abla da şakirt bir ablaymış."

İtirafçı Keser'i teşhis etti
Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan Semih B. de Eyüp Keser'i teşhis ederek, şu ifadeyi verdi:

"Hasan, bana yapı içerisinden birisiyle evlenmem yönünde nasihat etti. Kabul etmediğim için Halit isimli TRT çalışanının TRT lojmanındaki evine
gittik. TRT'nin montaj kısmında görevli olduğunu biliyorum. Bu şahsın iki kız çocuğu vardı. Bunun Hasan'ın üstü olduğunu tahmin ediyorum. Hasan bu şahsa saygılı davranıyordu. Halit de bana 'Dışarıdan birisiyle evlenirsem hizmet hareketinden koparsın. Bir sürü örneği var, yapma' diye ısrar etti. Hizmet hareketinden kopmak bunlara göre felaket boyutunda imanını kaybetmek gibi bir şey olduğunu söylüyorlardı. Ben yine de kabul etmedim ve şu anda o kız arkadaşımla evlendim. Ben evlenme aşamasında iken Hasan ve Halit ile çok şiddetli tartışmalara girdik. Bana ya o kızı seç ya da bizi diye tercih sununca ben de bu yapıyla tüm ilişkimi evlilik tarihimde tamamen kopardım."

İtirafçı Ali Fuat A. da avukatı huzurunda alınan ifadesinde izdivaç sorumlusu olarak örgüt içinde görev yaptığı dönemde Ankara'daki toplantılardan tanıdığı izdivaç sorumlularından birinin de Eyüp Keser olduğunu söyledi

Talimata uydu, örgütün bankasına para yatırdı

TRT'den önce KHK ile kapatılan örgüte bağlı özel Şelale Eğitim AŞ'de çalıştığı belirlenen Keser'in eşi Fatma Keser'in 2010 KPSS sorularının örgüt tarafından sızdırılarak örgüt mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada adının geçtiği tespit edildi.  Eyüp Keser'in, para yatırılması talimatının ardından örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'daki hesabında artış olduğu bildirildi. Sanığın, FETÖ'den yargılanan başka kişilerle para alışverişlerinin olduğu da tespit edildi.

 

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