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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.12.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Bylock mesajlarında ortaya çıktı! Dünyaca ünlü gazeteyi satın almak istemişler

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Bylock mesajlarında ortaya çıktı! Dünyaca ünlü gazeteyi satın almak istemişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik'in ByLock içeriklerinde, örgütün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Independent'ı satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY çatı davasının delilleri arasında, firari sanıklarından Tiftik'in, "214359" ID numaralı kimliği tespit edilemeyen ByLock kullanıcısı bir örgüt mensubuyla Şubat 2016'da yaptığı görüşme yer aldı.

İŞTE O MESAJLAR:

Görüşmeye göre, kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubu, Tiftik'e yazdığı mesajda, Independent'ın satışlarının düştüğü belirtilerek, "İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, satışların çok düşmesinden dolayı baskıyı durdurup sadece dijital olarak yayın hayatını sürdürmeyi planlıyor. Tekliflere açıklarmış." ifadelerini kullandı.

Aynı kişinin gönderdiği bir diğer mesajda, "Gazetenin sahiplerinin (baba-oğul) yaptıkları açıklamalardan şu anlaşılıyor abi: Independent gazetesine istedikleri gibi bir müşteri bulamamışlar ve bundan dolayı dijital olarak yola devam etme kararı almışlar. Ancak bu süre zarfında iyi bir teklif gelirse, satmaya açıklar." denildi.

FİYAT SORALIM MI ABi?

Tiftik'e gelen bir diğer mesajda da örgütü söz konusu gazeteyi alma niyetinde olduğu görülüyor. Mesajda, "Sa muhterem ağabeyim, Independent'ın sahipleriyle bir randevu alıp bir fiyat soralım mı abi? Hürmetlerimle" ifadeleri yer aldı.

AKIN İPEK'E RÖPORTAJ AYARLANMIŞ

Kimliği tespit edilemeyen kişinin, Tiftik'e yolladığı başka bir mesajda ise aynı davanın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek için İngiltere'de Times gazetesinde bir röportaj ayarlandığı belirtildi.

Mesajda, "Washington'dan Adem Yavuz Arslan, Akın İpek ile ilgili İngiliz medyasında mülakat konusunu konuşmuş ve Akın abi bu konuya sıcak bakmış. Bunun üzerine Adem Yavuz Arslan bana mesaj yazdı ve 'mülakat ayarlayabilir miyiz?' diye sordu. Bende İngiltere'nin en çok satan gazetesi Times ile mülakat ayarladım. Ancak daha sonra Akın abi, 'İngiliz gazetesine konuşursam, TR'de aile çevrem ve hizmete baskıyı daha da artırırlar' endişesiyle şimdilik yapmaktan vazgeçmiş." ifadelerine yer verildi.

Tiftik'in kendisi gibi Belçika'da olduğu belirlen KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz ile 9 Ocak 2017'de yaptığı mesajlaşmada da yine aynı davanın firari sanığı ve Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör Şeref Ali Tekalan'a Belçika'da oturum izni alınması için yazışmalar da tespit edildi.

ByLock yazışmalarında FETÖ ile iltisaklı olduğu için KHK ile kapatılan Özel İzmir Şifa Üniversitesi eski Rektörü Mehmet Ateş'in Tiftik'e İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yolladığı, "Karar çıktı abi, hastaneleri açıyoruz. Duaya devam" masajına Tiftik'in "Elh, Allah'a binlerce şükürler olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hürmetlerimle" yanıtını verdiği görülüyor.

İADE TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında hazırladığı iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Örgütün sözde "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik için Belçika'ya yapılan talebe herhangi bir yanıt bugüne kadar alınamadı.

 

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