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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ByLock itirafçısı: ‘Öz’ün birebir imamı Osman Canpolat’

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
ByLock itirafçısı: ‘Öz’ün birebir imamı Osman Canpolat’

ERZURUM’daki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan ‘mühendislerin imamı’ Ramazan İ., firari eski savcı Zekeriya Öz’ün ‘bire bir imamı’nın Osman Canpolat olduğunu ileri sürdü. Ramazan İ., FETÖ’nün Erzurum’daki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 2016 Aralık’ta gözaltına alındı. Şüpheli, FETÖ’nün Erzurum yapılanmasını ve ByLock kullanıcısı olduğunu ayrıntılı şekilde anlattığı gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. ByLock içeriklerine ulaşılınca Ramazan İ.’nin 30 Nisan’da yeniden ifadesi alındı.

Ramazan İ., ByLock programının öncelikli olarak hâkim ve savcı olan örgüt mensuplarına yüklendiğini anlatarak şu bilgileri verdi:

TABANA YAYMA KARARI ALINDI

“Bölge sorumlumuz olan Yavuz S. ile yaptığımız bir toplantıda kendisi bana üye arkadaşlara ByLock yüklememi söyledi. Kendisine bu programın sıkıntılı olduğunu, hatta istihbarata sızdığını, arkadaşlara yüklememizin doğru olmayacağını savundum. Fakat Yavuz S. ısrar etti ve hatta bu konuda tartıştık. Ama Yavuz S.’nin bazı mühendis arkadaşlara bu programı yüklediğini biliyorum. Bu program öncelikle hâkim ve savcılara yüklendi. Çok gizli bir programdı. Sonradan programla ilgili sızma olunca örgütün talimatıyla meşrulaştırmak amacıyla tüm tabana yayma kararı alındı. Hatta İhsan İ. bu kararı ilk onaylayan kişilerden biridir.”

LİSTEDEKİ İSİMLER SORULDU

Şüpheli Ramazan İ.’ye ByLock listesinde ekli bulunan kişiler de soruldu. “161517 ID (Söz konusu ID’nin, sistemler üzerinden sorgusu yapıldığında, gerçek kullanıcısının Osman Canpolat olduğu, başka kullanıcılar tarafından ‘Canpolat, Ali İhsan Polat, Osman Canpolat’ diye adlandırıldığı tespit edilmiştir.) Osman Canpolat isimli şahısla ilgili açıklama yapınız” sorusuna Ramazan İ. şu yanıtı verdi:

KENDİSİNDEN DİNLEMİŞTİM

“Bu şahsı resminden tanıdım. Kendisi İstanbul ilinde örgütün önemli kişilerden biridir. Bildiğim kadarıyla medyada herkesçe bilenen örgüt mensubu savcı Zekeriya Öz’ün birebir imamı idi. Ancak medyada fotoğrafları çıkınca mühendisler ünitesine atanmış bu şahsı ifademde açıkladığım üzere, mühendisler imamıyken Ankara iline gittiğimde toplantılarda görmüştüm. Ben kendisini tanıdığımda yani 2015 yılı içerisinde İstanbul ilindeki bir bölgenin mühendisler imamı idi. Zekeriya Öz’ün imamı olduğunu bizzat kendisinden dinlemiştim.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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