Buzları eriten ziyaret

Kılıçdaroğlu ve İnce tartışmaların ardından dün ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İnce’nin ameliyat olan annesi Zekiye İnce’yi Başkent Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin CHP Genel Merkezi’nden, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce’yi, tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde ziyaret etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, aynı hastanede tedavi altında olan, Eski Gelirler Genel Müdürü Merhum Altan Tufan’ın eşi Fatma Sema Tufan’ı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti” açıklaması yapıldı.