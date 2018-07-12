Buzdolabında cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak'ta 7 katlı apartmanın 2. katındaki dairede, buzdolabında bulunan erkek cesedinin 20 yaşındaki Irak uyruklu N.A.N.N'ye ait olduğu tespit edildi. İl Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde olay yerinde inceleme yaptı.

Cinayeti işledikleri değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Komşuların kötü kokudan rahatsız olması üzerine, dün, kiraya verdiği dairesine giren ev sahibi, buzdolabında boğazı kesilerek öldürülmüş bir erkeğin cesedini bulmuştu.

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