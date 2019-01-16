Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Ödemeler devam ediyor!
Buzağı destekleri, hayvancılıkla ilgilenen birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ödemelerini alabilecek. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Buzağı desteklemeleri için ödeme dönemleri başladı. 11-18 Ocak tarihleri arasında hayvancılıkla uğraşan ve bu desteği almaya hak kazanan vatandaşların hesabına yatırılan buzağı destekleri, TC Kimlik Numarasının son hanelerine göre farklı tarihlerde yatırılacak. Peki, buzağı desteklemeleri kime ne zaman yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakan Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını bildirerek, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi. Bakan'ın açıklamasının tamamı şöyle;
"Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.
İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.
Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.
Soy kütüğü desteği;
Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,
Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,
Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.
Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;
Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,
Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
2 dönem için ise 2/5/2019-1/7/2019 tarihlerinde yapılır.
Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.
Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;
Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtlarının yapılması,
Başvuruların E-Islah sistemine giriş süresini müteakip, HAYGEM tarafından desteklemeye esas İcmal-1 listesi E-Islah sisteminde yayımlanması,.
İl/ilçe müdürlükleri, İcmal-1 listelerini sistemden alarak 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılması,
İtirazların il/ilçe müdürlüklerine yapılarak, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanması,
İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre HAYGEM tarafından İcmal-2 listesinin yayımlanması,
İlçe müdürlüklerince, sistemden alınan İcmal-2 listesini onaylayarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne göndermesi,
İlçelerden gelen İcmal-2'lere istinaden ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi, E-Islah sistemi üzerinden il müdürlükleri tarafından alınıp onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM'e gönderilmesi.
NE KADAR DESTEKLEME VERİLECEK?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
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