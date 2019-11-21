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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Buzağı desteklemeleri başvuruları ne zaman?

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Buzağı desteklemeleri başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı buzağı desteklemeleri için bekleyiş devam ediyor. 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiriciye 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon liralık ödeme yapılmıştı. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Başvurular ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından buzağı desteklemelerinin tarihi merak konusu oldu. İşte, buzağı desteklemeleri hakkında ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"da yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda, destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek. Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

Desteklemeden yararlanacak buzağıların 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarına kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek.

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı desteklemeden faydalanacak.

Ödemeler, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Belirlenen illerde doğan ve gerekli şartları sağlayan buzağılara ek destek verilecek.

Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk, Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına destekleme ödemesi yapılacak.

Yerli sperma üretim merkezlerinde boğalardan elde edilen sperma ile tohumlanması sonucu doğa buzağılara ilave destek sağlanacak.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar da ek destekten yararlanacak. Başvurular, birinci dönem için 31 Aralık 2019'a kadar, ikinci dönem için ise 1 Nisan 2020-15 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

1 Ağustos 2020'den sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmayacak.

İşletmelere, ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi de yapılacak. Ancak bu işletmelerin 1 Ocak 2019'dan önce soy kütüğüne kaydedilmiş ve geçerli süt analizi yapılmış en az 10 baş saf sütçü veya kombine ırk ineğe sahip olması gerekecek. Destekleme yılında süt analizi yapılan her inek için bir kez destekleme yapılacak. Buzağı desteklemesi birinci döneminde başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılacak.

Malakların destekten yararlanması için bu yıl içinde doğmuş olması ve ana ve babası ile doğduğu işletmenin Manda Islah Sistemi'ne kayıtlı olması gerekecek. Malak desteklemesi için birinci dönem başvurular 31 Aralık 2019, ikinci dönem başvurular 1 Temmuz 2020-1 Ağustos 2020 tarihlerinde olmak üzere 2 dönem halinde yapılacak.

Dişi mandaların ise destekten yararlanması için 1 Ocak 2019'dan önce doğması gerekecek.

Anaç koyun keçi desteklemesinde ise hayvanların yaşlarının 1 Kasım 2019 itibarıyla 15 ay ve üzeri olması gerekecek. Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunacak. Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç Ankara (tiftik) keçileri ilave destekten yararlandırılacak. Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 2 Aralık 2019 tarihine kadar başvuracak.

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