Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman? Bakan tarih verdi
Hayvancılıkla uğraşan binlerce vatandaş tarafından sorgulanan 'Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günlerdir merakla araştırılan konu hakkında tarih bilgisi verdi. Peki, buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki binlerce hayvancıya buzağı desteklemesi ödemesi yapmaya devam ediyor. İlk destekleme dönemini 2 Temmuz - 31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı tarihlerini de belirledi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakan Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını bildirerek, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi. Bakan'ın açıklamasının tamamı şöyle;
"Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi.
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