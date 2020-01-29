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Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Buz tutan Çıldır Gölü'nde drift yaptılar

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Buz tutan Çıldır Gölü'nde drift yaptılar

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. 2 kişi de buz üstünde araçlarıyla drift yaptı.

Van Gölü'nden sonra 124 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle buzla kaplandı.

Buz kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği göl, macera tutkunlarının da merkezi haline geldi. Kış aylarında balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'ne gelen Turan Arslan ve Murat Ünlü, araçlarıyla buz üzerinde yaklaşık yarım saat drift yaptı.

Buz tutan Çıldır Gölünde drift yaptılar

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