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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
ARDAHAN (İHA)
05.03.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Buz kestiler! Erzincan 195, Erzurum 104, Kars 93, Ardahan 31...

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Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Ardahan’da kaydedildi.

Aşırı soğuk havanın etkili olduğu Ardahan’dan gelen son dakika görüntülerinde cadde ve sokakların buz tuttuğu görüldü. Çatılardan sarkan sarkıtların boyu 2 metreyi buldu. Sabah saatlerinde araç sahipleri buz tutan camları kazıyarak yola çıktı.

Öte yandan bölgede buz tutan göl ve dereler kartpostallık manzara oluşturdu. Vatandaşlar yüzeyi buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak soğuk havanın tadını çıkardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum’un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinin akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 17, Ardahan'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 104, Palandöken'de 107, Kars Sarıkamış'ta 93, Ardahan Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü. Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Buz kestiler Erzincan 195, Erzurum 104, Kars 93, Ardahan 31...

Buz kestiler Erzincan 195, Erzurum 104, Kars 93, Ardahan 31...



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