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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, İHA
16.04.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Büyükşehir belediyelerinde bir ilk... 'Cumhurbaşkanlığı modeli' uygulaması

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Büyükşehir belediyelerinde bir ilk... 'Cumhurbaşkanlığı modeli' uygulaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelini yerelde uygulama kararı alarak, genel sekreter yardımcılıklarını kaldırdı, daire başkanlığı sayısını 28'den 18'e, müdürlük sayısını 98'den 69'a indirdi ve politika kurulları kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çözüm odaklı yeni sistemi hayata geçiren belediye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelini Gaziantep'te uygulayacak. 

Büyükşehir belediyelerinde bir ilk... Cumhurbaşkanlığı modeli uygulaması

Yeni yönetim sistemi kapsamında genel sekreter yardımcılıkları kaldırıldı, daire başkanlığı sayısı 28'den 18'e, daire başkanlıklarına bağlı müdürlük sayısı da 98'den 69'a düşürüldü. Değişikliklerle beraber belediye, araç ve yakıtta yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı, tasarruflu, ulaşılabilir bir yapıya dönüşecek. Yeni sistemle halka daha hızlı ve etkili hizmet verilecek, "gönül belediyeciliği" öncelenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim beyannamesinde yer alan çevreye duyarlı, akıllı şehir, katılımcı, vatandaş odaklı şeffaf yönetim anlayışını uygulamaya alacaklarını belirtti.

Bu anlayış ve bakış açısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunda da bulunduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrin vatandaş memnuniyeti, yaşam kalitesi, rekabet etme gücü ve dünyaya entegrasyonu noktasında bazı başlıkları güçlendirmek zorundayız. Dünya, bilgi ekonomisinden, yüksek teknolojiden bahsediyor. Bu şehri, Ar-Ge, inovasyon gibi çok önemli olan yüksek teknolojiye geçirecek bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Akıllı şehir, bugün en çok konuşulan başlık. Bu şehrin, akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı şehirden edindiği bilgiyi vatandaşın yaşam kalitesine dönüştürecek yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan dolayı yeniden yapılanıyoruz." 
İnsanı merkeze alan sosyal adalet, sosyal barış, çevreye duyarlı bir anlayışı kapsayan yapılanmaya girdikleri zaman mevcut kurumsal kapasiteyi dönüştürmeleri gerektiğini belirten Şahin, seçim beyannamesinde vatandaşa verdikleri sözü tutabilmeleri için kurumsal kapasitede yapısal dönüşüme gitmeleri gerektiğini ifade etti.
Büyükşehir belediyelerinde bir ilk... Cumhurbaşkanlığı modeli uygulaması
POLİTİKA KURULLARI OLUŞTURULDU

Şahin, özellikle vatandaş odaklı, hızlı, aktif yeni bir metodolojiye gittiklerini, interaktif bir modelle birimleri birleştirdiklerini vurguladı. 
Daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde ciddi küçülmeye giderek daha verimli, hızlı, aktif yapıya kavuşacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu model şu an başkanlık modelinin yerelde ilk modeli olacak. Belediye olarak bu konuda gerekli tüm çalışmaları yaptık. 'Benim de bu şehirle ilgili bir sözüm var' diyen herkesi içine alan politika kurulları modelini hayata geçiriyoruz. Kurullardan çıkan çalışmaları yapılandıracağız. Yeni sistemle birlikte ciddi tasarruf sağlıyoruz. Bütçe yönetimi, insan kaynağı, bilgi ve zaman yönetimi açısından yeni model, bizi daha da hızlandıracak. Hem rekabet etme gücümüzü artıracağız hem yerel kalkınma ve yerel demokrasiyi ustalık dönemimize taşıyacağız. Gazianteplilerin yüksek bir beklentisi var, bizden hizmet odaklı, çözüm odaklı, proje odaklı çalışma bekliyorlar." 

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