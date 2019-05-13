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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
13.05.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önerge tartışması

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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önerge tartışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ilk toplantısı için Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk meclis toplantısında da belediye şirketleri ile ilgili önergeyi kanuna aykırı olduğunu belirterek oylamaya sunmadı.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, memurlara destek amacıyla hazırlanan "Sosyal Denge Tazminatı"nın, AK Parti Grubu'nun verdiği önergeyle "herkese eşit olarak" verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Personel atamaları

Yasa gereği, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ataması yapılan personelin isim ve unvanları konusunda Büyükşehir Belediye Meclisi bilgilendirildi. Yapılan personel atamaları şöyle:
"Sağlık Bakanlığında tıbbi teknolog olarak görev yapan Yüksel Aslan, Gençlik ve Spor Bakanlığında araştırma planlama ve koordinasyon uzmanı olarak görev yapan Yunis Dümen ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde iç denetçi olarak görevli Ulaş Altun daire başkanı kadrolarına, Sağlık Bakanlığında tıbbi teknolog olarak görev yapan Şenol Şentürk Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı olarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında Müşavir olarak görev yapan Erol Gündüz Fen İşleri Daire Başkanı kadrosuna, Emniyet Genel Müdürlüğünde 3'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken istifa eden Eyup Turpcuoğlu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesinde Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Ünsal şube müdürü kadrosuna, Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Kemal Çokakoğlu Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atandı."

Önergeler okundu

Meclis üyelerinin verdiği önergeler, yapılan oylamalarla ilgili komisyonlara sevk edildi. AK Parti'li meclis üyeleri, ilk toplantıda "Belediyeye bağlı şirketlerin ve kuruluşların genel kurulda temsili yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi"ne ilişkin verdiği önergeyi bu oturumda da Yavaş'a gündeme alması için sundu. Önergeyi ilk toplantıda gündeme almadan veto ettiğini anımsatan Yavaş, önergeyi tekrar veto etti. Yavaş, ilgili kişilerin dava açmakta özgür olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde önerge tartışması



"Gündeme alınması gerekiyor"

Önergenin gündeme alınmadan veto edilmesine tepki gösteren AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, "Sayın Başkan 5393 sayılı kanun gereği bu önergeyi gündeme almama gibi hakkınız yok. Gündeme alınması gerekiyor. Bu size verilmiş bir hak değil. Gündem neticesinde belediye meclisi hangi kararı verirse buna uygun hareket edilir. Eğer beğenmeseniz bunu 7 gün içinde reddedebiliyorsunuz. Bir sonrakinde eğer geçerse tekraren bunu ifade edip mahkemeye gidemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Altunışık, Temel Belediye Mevzuatı'nı Başkan Yavaş'a göstererek, "Belediye Kanunu'nun herhangi bir yerinde sizin önergeyi kabul etmemenizle ilgili bir madde gösterin. Siz hukukçusunuz fakat kusura bakmayın kendinizi hükmü belirleyen hakim yerine koyuyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz suçtur." dedi.

"Sizin de dava açma hakkınız var"

Mansur Yavaş ise Altunışık'a geçen dönem de aynı konu için Mecliste tartıştıklarını anımsatarak, "Yani siz bize söylüyorsunuz ya 7 gün içinde itiraz edip dava açın. Sizin de dava açma hakkınız var. İdari mahkemeye dava açabilirsiniz." diye konuştu

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