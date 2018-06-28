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    Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu’nu ziyaret etti

    İSTANBUL
    28.06.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıkladı. Uysal, 'Metro hattının inşasında ilk defa Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanacağını söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, bugün Hürriyet gazetesi, Kanal D, CNNTÜRK televizyonlarının bulunduğu Demirören Medya Grubu'nun Bağcılar’daki kompleksini ziyaret etti. Mevlüt Uysal, ziyareti sırasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu’nu ziyaret etti

    UYSAL'DAN MÜJDE

    Uysal, görüşme sırasında İstanbul'un sorunlarını ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. 600 kilometrelik yeni metro müjdesi veren Uysal, inşaatların da Yap-İşlet-Devret modelleriyle yapılacağını açıkladı.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu’nu ziyaret etti

    HERKESİ MUTLU EDECEK FORMÜLLER

    Mevlüt Uysal, 3 havalimanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek insanların günlük yaşam alanlarını daha da çoğaltacaklarını söyledi. Uysal, kentsel dönüşüm ile herkesi mutlu edecek formüllerle, projeleri hızlandırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu’nu ziyaret etti

    DEPREME KARŞI ÖNLEM

    Ayrıca Uysal, 500 bin konutu yenileyeceklerini ve bu durumda deprem riskine karşı can kayıplarını önleyeceklerini açıkladı.

    Mevlüt Uysal, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin meydan düzenlemesine de izin vermeyeceklerini söyledi.

     

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