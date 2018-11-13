Büyükerşen’e saldırı davasında karar verildi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yumruklu saldırıda bulunulduğu ve silah çekildiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.
Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yaşanan olay ile alakalı yargılanan emekli polis memuru Mahfuz Banlı ve Yunus Emre Aksoy'un beraatine, Yunus Emre Mehmetoğlu’nun ise 3 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
"Maddi ve manevi kayıplar için tazminat hukuku çerçevesindeki tüm haklarımızı kullanacağımızı"
Dava sonrasında İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Mahfuz Banlı’nın avukatı Cem Duman, “Müvekkilim Mahfuz Banlı kasıtlı olarak içerisine çekilmek istenen bir komplodan 4 ayını tutuklu olarak geçirdi ve 15 aylık yargılama süreci sonucunda beraat ederek bugün itibariyle tüm suçlamalardan aklandı.
En başından beri iddia ettiğimiz tüm hususlar yargı mercii tarafından tescillenmiş olup bugünden itibaren müvekkilimin 15 aydır yaşadığı maddi ve manevi kayıplar için tazminat hukuku çerçevesindeki tüm haklarımızı kullanacağımızı, kazanacağımız tazminat miktarının tamamını da Eskişehir halkı ile paylaşacağımızı tüm kamuoyuna müvekkilim adına bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.
Olayın geçmişi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, geçen 29 Temmuz'da Eskibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısında bulunan Zübeyde Hanım Caddesi'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince, tartışma ve arbede çıkmış ve Büyükerşen’e silah çekildiği iddia edilmişti.
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