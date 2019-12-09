Büyükelçilerin barış turu
Türkiye'’ye en fazla turist gönderen 9 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği’nin organizasyonuyla Diyarbakır ve Mardin’i gezdi. Büyükelçiler Mardin’deki Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı’nda barış için dua etti.
Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ve Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak aileleriyle birlikte Diyarbakır ve Mardin’de misafir oldu. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yarlı meslektaşlarını iki kentin tarihi ve kültürel mekânlarını gezdirdi. Büyükelçi heyeti Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi’ni gezip barış duası etti.
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