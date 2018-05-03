Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Büyükelçi oldu nafakayı arttırın'

    'Büyükelçi oldu nafakayı arttırın'

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    03.05.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük’ten 5 yıl önce boşanan Şeniz Özbey, eski eşinin büyükelçi olduktan sonra 10 bin dolar maaş almaya başladığını iddia ederek çocukları için ödenen iştirak nafakasının en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

    İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesindeki iddialara göre fotoğraf sanatçısı Şeniz Özbey ile Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük 24 Aralık 2013 tarihinde Ankara 3. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme çiftin iki çocuğunun velayetini anne Şeniz Özbey’e verdi. Karar tarihinde Murat Ahmet Yörük’ün Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi gereği Türkiye’de merkeze ataması yapılmıştı. Dış görevde çalışmıyordu ve o dönemki maaşı yaklaşık 4 bin 700 liraydı. Mahkeme de davalı babanın her bir çocuk için 600’er liradan toplam 1200 lira iştirak nafakası, anneye de 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

    AVUKAT: ‘MASRAFLARINI TÜRKİYE KARŞILIYOR’

    İddiaya göre Murat Ahmet Yörük bugüne kadar nafakalarını eksiksiz olarak ödedi. Murat Ahmet Yörük, 4 ay önce ise Arnavutluk’a Tiran Büyükelçisi olarak atandı. Davalı babanın büyükelçi olarak atanmasının ardından aylık maaşı da iddiaya göre yaklaşık 10 bin dolara çıktı.

    Şeniz Özbey’in avukatı, davalı Murat Ahmet Yörük’ün görevi gereği sağlık, konut, araba, şoför, benzin, ısınma vs gibi masraflarının Türkiye tarafından karşılandığını ve başkaca hiçbir giderinin olmadığını öne sürdü. Şeniz Özbey’in avukatı dilekçesinde, davalı babanın yüksek meblağdaki bu gelirden çocuklarına sadece 1200 lira ayırdığını belirtti.

    3 YIL ÖNCE NAFAKAYI DÜŞÜRMÜŞ

    Şeniz Özbey’in avukatı Yörük, “Boşanma kararını veren mahkeme tarafından müvekkilime de 500 lira yoksulluk nafakası bağlanmıştır. Ancak davalı Murat Ahmet Yörük, üç yıl önce yoksulluk nafakasına maaşının düşük olması nedeniyle dava açmış, mahkeme de yoksulluk nafakasını 250 liraya düşürmüş ve bu karar kesinleşmiştir. Müşterek çocuk için belirlenen 600 lira iştirak nafakası çocuğun masraflarını karşılamamaktadır. Müşterek çocuk için iştirak nafakasının en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz” dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (02.05.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: nafaka , Boşanma davası , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri