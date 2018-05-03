'Büyükelçi oldu nafakayı arttırın'

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesindeki iddialara göre fotoğraf sanatçısı Şeniz Özbey ile Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük 24 Aralık 2013 tarihinde Ankara 3. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme çiftin iki çocuğunun velayetini anne Şeniz Özbey’e verdi. Karar tarihinde Murat Ahmet Yörük’ün Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi gereği Türkiye’de merkeze ataması yapılmıştı. Dış görevde çalışmıyordu ve o dönemki maaşı yaklaşık 4 bin 700 liraydı. Mahkeme de davalı babanın her bir çocuk için 600’er liradan toplam 1200 lira iştirak nafakası, anneye de 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.



AVUKAT: ‘MASRAFLARINI TÜRKİYE KARŞILIYOR’

İddiaya göre Murat Ahmet Yörük bugüne kadar nafakalarını eksiksiz olarak ödedi. Murat Ahmet Yörük, 4 ay önce ise Arnavutluk’a Tiran Büyükelçisi olarak atandı. Davalı babanın büyükelçi olarak atanmasının ardından aylık maaşı da iddiaya göre yaklaşık 10 bin dolara çıktı.

Şeniz Özbey’in avukatı, davalı Murat Ahmet Yörük’ün görevi gereği sağlık, konut, araba, şoför, benzin, ısınma vs gibi masraflarının Türkiye tarafından karşılandığını ve başkaca hiçbir giderinin olmadığını öne sürdü. Şeniz Özbey’in avukatı dilekçesinde, davalı babanın yüksek meblağdaki bu gelirden çocuklarına sadece 1200 lira ayırdığını belirtti.



3 YIL ÖNCE NAFAKAYI DÜŞÜRMÜŞ

Şeniz Özbey’in avukatı Yörük, “Boşanma kararını veren mahkeme tarafından müvekkilime de 500 lira yoksulluk nafakası bağlanmıştır. Ancak davalı Murat Ahmet Yörük, üç yıl önce yoksulluk nafakasına maaşının düşük olması nedeniyle dava açmış, mahkeme de yoksulluk nafakasını 250 liraya düşürmüş ve bu karar kesinleşmiştir. Müşterek çocuk için belirlenen 600 lira iştirak nafakası çocuğun masraflarını karşılamamaktadır. Müşterek çocuk için iştirak nafakasının en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz” dedi.





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