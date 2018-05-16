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    Büyükelçi Naeh Dışişleri'ne çağrıldı: Ülkene dön

    ANKARA
    16.05.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    Gazze’de İsrail katliamının ardından İsrail ve ABD’deki büyükelçilerini istişare için Ankara’ya çağıran Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde ikinci adımını attı. İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak bir süre ülkesine dönmesi istendi.

    İSRAİL’in Filistinlilere yönelik katliamı, Ankara-Londra hattında uluslararası camiayı da kapsayan yoğun bir trafik yaşanmasına neden oldu. Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ilgili bürokratlarla peş peşe görüşmeler yaptılar. Türkiye’nin atacağı ve attığı adımları ele aldılar. İlk adım istişareler için Türkiye’nin İsrail ve ABD’deki büyükelçilerinin çağrılması oldu.

    TEPKİ ÇEKEN MESAJ
    Toplantılarda İsrail’in Ankara Büyükelçisi’nin ülkesine gönderilmesi de değerlendirildi. Bu arada Büyükelçi Eitan Naeh’in Twitter’dan paylaştığı mesaj da tepkileri arttırdı. Türkiye, İsrail’in büyükelçisine “Ülkene dön” demeye karar verdi. Üst düzey bir kaynak, “Gitmesi lazım, çünkü kalırsa burada olaylar tırmanabilir, burada bulunmasından millet tahrik olur” ifadesini kullandı.

    Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise bakanlığa çağırılan Naeh’e, “Bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı” belirtildi. Aralık 2016’dan beri Türkiye’de bulunan Naeh’in kısa sürede ülkesine dönmesi bekleniyor. 

    İSRAİL'DEN KARŞI HAMLE
    Ankara’nın kararının ardından İsrail de Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu’nu Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, “bir süre için istişarelerde bulunmak üzere” Türkiye’ye dönmesini istedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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