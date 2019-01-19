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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.01.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki

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Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Türkiye ile ilgili yorumlarına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, McGurk'ün Washington Post'ta yarın yayımlanmak üzere kaleme aldığı makaledeki Türkiye değerlendirmelerine Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Kılıç, paylaşımında, "ABD yönetimlerini (Suriye konusunda) yanlış yönlendirip bu sorunları yarattıktan sonra Suriye'deki zorluklardan dolayı başkalarını suçlamak ne cürettir. Onun (McGurk) memnuniyet verici ayrılığı, Suriye'de başka felaketlerin olmasını engellemede bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan makalesine tepki göstermişti.

McGurk'ün, Türkiye karşıtı söylemleri ve terör örgütlerini öven ifadelerine cevaben Kalın, şunları kaydetmişti:

"Analiziniz hatalı. Türkiye'ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek."

McGurk, makalesinde Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirirken, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını savunmuş ve terör örgütlerini öven değerlendirmelerde bulunmuştu.

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