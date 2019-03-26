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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Büyükelçi Karlov suikastı davasında ara karar

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Büyükelçi Karlov suikastı davasında ara karar

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada tutuklu sanıklar Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un adli kontrol şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada öğle arasının ardından, sabah savunmasını tamamlayan eski MİT Rus Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli savunma yaptı.

İzmirli, müvekkilinin bilgi sızdırmadığını ve casusluk yapmadığını iddia ederek, "MİT'teki bilgisayarına kaydettiği bütün bilgilerin getirilmesini, bu mümkün değilse yerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını istiyoruz." dedi.

İzmirli ayrıca, bazı MİT yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşmada daha sonra sanıklar ve avukatlarına söz verildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu bulunduklarını anlatarak, tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz bazı sanıkların avukatları ise müvekkillerinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandıklarına işaret ederek, haklarındaki kamu davasının ayrılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Sefa Kurnaz'ın avukatı, müvekkilinin eşinin doğum yaptığını, bu sebeple davada hazır bulunamadığını aktardı.

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanıklar Hayreddin Aydınbaş ve Vehbi Kürşad Akalın hakkında, savunmaları sırasında haklarında soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Sanık Akalın'ın avukatının MİT Müsteşarı ve yardımcılarının tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebinin dosyaya yenilik getirmeyeceği ve yargılamayı uzatmaya yönelik olacağı gerekçesiyle reddini talep eden Çelik, duruşmalara mazeretsiz katılmayan sanık Sefa Kurnaz hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar dışındaki sanıklar yönünden esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere dosyanın kendisine verilmesini de istedi.

Aydınbaş hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Heyetçe yaptıkları müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıkların "ByLock" çözüm tutanaklarına ilişkin çözümlerin gönderilmesi konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden müzekkere yazılmasına karar verildiğini açıkladı.

Hayreddin Aydınbaş'ın savunmalarının suç unsuru taşıyıp taşımadığı yönünde takdiri için savcılığa bildirilmesine, Vehbi Kürşad Akalın'ın beyanlarının ise savunma sınırlarında kaldığı için suç duyurusunda bulunmasına yer olmadığına hükmeden heyet, Akalın'ın MİT'teki bilgisayar kayıtlarının getirilmesi veya bilgisayar kayıtlarında bilirkişi incelemesi yapılması ile bazı MİT yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi taleplerini "yüklenen suça etkisi görülmediği"nden reddetti.

Sefa Kurnaz'ın duruşmalardan vareste tutulmadığı halde gelmemesi nedeniyle hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılmasına karar veren heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un yurt dışı çıkış yasağı ve karakola haftada iki gün imza verme şartıyla tahliyelerine, diğerlerinin tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, eksikler nedeniyle dosyanın, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için savcıya gönderilmesi talebini de uygun görmeyerek, davayı erteledi.

Karlov suikastı ve iddianame

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak, öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede Karlov suikastının arkasında 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

Davanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da aralarında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda.

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