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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.03.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Büyükelçi Karlov suikastı davası

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Büyükelçi Karlov suikastı davası

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu bazı sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, önceki duruşmada alınan ara kararlara ilişkin dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Başkan Otçu, daha önce Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan mahkum edilen sanık Ahmet Kılınçarslan hakkındaki kararın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozularak mevcut dosya ile birleştirilmesi talebiyle mahkemelerine ulaştırıldığını aktardı. Benzer şekilde Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" ceza alan Ramazan Yücel hakkındaki kararın da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozularak mahkemelerine gönderildiğini belirten Otçu, firari sanıklar için çıkarılan yakalama müzekkerelerinin infazının beklendiğini kaydetti.

Başkan Otçu'nun sanık savunmalarına geçileceğini belirttiği sırada, sanık avukatlarından Hande Berktin, müvekkili Hüseyin Kötüce'nin savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını, aksi takdirde mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunacağını ifade etti.

Bunun üzerine söz verilen duruşma savcısı, SEGBİS kaydının mahkeme tarafından kullanılmasının zorunlu olmadığını hatırlatarak, sanık avukatının talebinin reddedilmesini istedi.

Daha sonra mahkeme heyetinin kararını açıklayan Başkan Otçu, sanık avukatının talebinin yerinde görülmediğini belirtti ve sanık savunmasına geçileceğini söyledi.

Duruşmaya, örgütün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen "Yusuf" kod adlı eski BTK çalışanı Hüseyin Kötüce'nin savunmasıyla devam ediliyor. 

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