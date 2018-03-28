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    Büyükelçi atamaları... Resmi Gazete'de yayınlandı

    ANKARA (AA)
    28.03.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına yer alan karara göre, Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Kinşasa (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Büyükelçisi Bekir Uysal merkeze alındı. Bakanlık Müşaviri Büyükelçi Ahmet Asım Karar, Vagadugu (Burkino Faso) Büyükelçiliği görevine atanırken, Abuja (Nijerya) Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut büyükelçisi oldu. Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı olan Salih Boğaç Güldere ise Kinşasa Büyükelçiliği görevine getirildi.

    Etiketler: Son dakika , atama , gündem
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