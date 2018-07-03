Büyükçekmece'de yıkım gerginliği

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.