Büyükçekmece'de yıkım gerginliği

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.
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