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    Büyükçekmece'de yıkım gerginliği

    Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA
    03.07.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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