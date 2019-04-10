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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER-Aziz ÖZEN/İSTANBUL
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Büyükçekmece’de sahte seçmen arandı

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Büyükçekmece’de sahte seçmen arandı

BÜYÜKÇEKMECE’de 11 bin 186 hayali seçmen iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Savcılığın talimatıyla Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adres kayıt incelemesine başladı. Emniyet ekipleri kapı kapı gezerek listelerdeki şüpheli seçmenlerin o adreste oturup oturmadığını kontrol etti. Polisler kapısına gittikleri seçmen için ‘Adres Tespit Tutanağı’ doldurdu. Bu tutanakta, tespit işleminin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Polisler tespit ettikleri usulsüz işlemleri kayıt altına alarak emniyete teslim etti. İncelemeye İstanbul’un birçok ilçesinden yaklaşık 1600 polisin katıldığı bildirildi.

Vehbi Koç Caddesi’ndeki bir apartmanın yöneticisi Selim Uzuntaş, polisteki seçmen listesinde ismi olan bir kişinin apartmanda oturmadığının tespit edildiğini belirtti.

KARTAL VE KADIKÖY’DE SORUŞTURMA

Bu arada Kartal’da bir sandık başkanının, sayım esnasındaki tutanaklarda belirtilen rakamlarla, YSK sistemine girilen rakamların tutmadığı iddiasıyla şikâyette bulunması üzerine sandıktaki görevliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Kadıköy’de ise sandık sayımında usulsüzlük yaptığı iddia edilen sandık görevlileri hakkında AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyesinin şikayeti üzerine aynı savcılıkça soruşturma açıldı.

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