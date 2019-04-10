Büyükçekmece’de sahte seçmen arandı
BÜYÜKÇEKMECE’de 11 bin 186 hayali seçmen iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.
Savcılığın talimatıyla Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adres kayıt incelemesine başladı. Emniyet ekipleri kapı kapı gezerek listelerdeki şüpheli seçmenlerin o adreste oturup oturmadığını kontrol etti. Polisler kapısına gittikleri seçmen için ‘Adres Tespit Tutanağı’ doldurdu. Bu tutanakta, tespit işleminin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Polisler tespit ettikleri usulsüz işlemleri kayıt altına alarak emniyete teslim etti. İncelemeye İstanbul’un birçok ilçesinden yaklaşık 1600 polisin katıldığı bildirildi.
Vehbi Koç Caddesi’ndeki bir apartmanın yöneticisi Selim Uzuntaş, polisteki seçmen listesinde ismi olan bir kişinin apartmanda oturmadığının tespit edildiğini belirtti.
KARTAL VE KADIKÖY’DE SORUŞTURMA
Bu arada Kartal’da bir sandık başkanının, sayım esnasındaki tutanaklarda belirtilen rakamlarla, YSK sistemine girilen rakamların tutmadığı iddiasıyla şikâyette bulunması üzerine sandıktaki görevliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Kadıköy’de ise sandık sayımında usulsüzlük yaptığı iddia edilen sandık görevlileri hakkında AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyesinin şikayeti üzerine aynı savcılıkça soruşturma açıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle