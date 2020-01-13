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DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari araca tutunan 3 gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapan 3 genç, akan trafikte yaptıkları hareketlerle yürekleri ağızlara getirdi.

Gençlerin aracın sağı, solu ve arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, arkalarından gelen otomobildeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Araca tutunmuşken önlerine gelen tümsekleri zıplayarak aştıkları görülen gençler, daha sonra kamera açından çıkarak gözlerden kayboldu.

Büyükçekmecede patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

 

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