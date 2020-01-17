Büyükçekmece’de motosikletli aniden yola çıkan otomobile çarptı,otomobil sürücüsü kaçtı

Polisin arayınca olay yerinden kaçtı

Olayın ardından otomobilinden inen sürücü, sadece kendi aracını kontrol ettikten sonra motosikletli ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ateşoğlu, sürücü ile anlaşamayınca tutanak tutulması için polisi aradı. Ancak motosikletli telefonda polisle konuştuğu esnada otomobil sürücüsü, aniden aracına binerek kaçtı. Otomobilin plakasını kaydeden motosikletli polise şikayette bulundu. Kask kamerasına yansıyan o anları Ateşoğlu sosyal medyada paylaştı.