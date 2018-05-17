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    Büyükçekmece'de feci kaza! İki katlı binaya kamyon girdi...

    İstanbul DHA
    17.05.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Büyükçekmece'de mevye yüklü kamyon iki katlı binaya girdi. Kamyon içerisinde sıkışan şoförü çıkarma çalışmaları devam ediyor.

    Büyükçekmece Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Çeper şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

    Etiketler: kamyon kazası , Bina , gündem
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