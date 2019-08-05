Büyükçekmece havai fişeği: 13 yaralı
Büyükçekmece Belediye Meclisi 1 Temmuz’da aldığı kararla ilçede havai fişek kullanımını yasakladı.
Yasağın iki istisnası vardı: Uluslararası toplantılar ve ulusal günler. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 20’nci Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışında ve kapanışında da o istisnalar sayesinde havai fişek gösterileri yapıldı. Cumartesi gecesi 00.00’dan sonra tarihi Mimar Sinan Köprüsü yanına kurulan platformdan peş peşe havai fişekler ateşlenmeye başlandı. Ancak sıra son 3 fişeğe geldiğinde büyük bir patlama oldu. Havai fişekler fırlatma rampasında bomba etkisiyle patlamış ve rampanın bulunduğu yerdeki betonu paramparça etmişti. Havai fişekleri ateşleyen bir kişi yanıklarla, etraftaki 12 kişi ise havai fişek parçaları ve taşlarla yaralandı. Yerel gazeteci Ali Doğan da yüzünden ve bacağından yaralandı. Patlama anını kaydeden Kadriye Özkaplan ise “Hâlâ sağ kulağım çınlıyor, yanıyor. Yüzlerce insanı Allah korudu” dedi. Büyükçekmece Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Yaralı vatandaşlarımıza hastanelerde ayakta tedavi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Sosyal medya üzerinden paylaşılan asılsız haberlere lütfen inanmayınız.”
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