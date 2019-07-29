Büyükanıt yoğun bakımda
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul’a getirilerek yoğun bakımda tedaviye alındı.
Yaşar Büyükanıt, önceki gün Kuşadası’ndaki yazlığında tatil yaparken rahatsızlanınca Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. 78 yaşındaki Büyükanıt’a doktorlar ilk müdahaleyi acil serviste yaptı. Kontrollerin ardından ambulansla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na götürülen ve buradan ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilen Büyükanıt, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, Büyükanıt’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Hastamız Yaşar Büyükanıt dün (önceki) gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir.”
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