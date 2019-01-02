Büyükada'daki felaketin ardından görüntüler ortaya çıktı
İstanbul, Büyükada’da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.
Büyükada Nizamoğlu Mahallesi’nde dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, ahırlar kullanılamaz hale gelmişti. Yanan ahırlar drone ile havadan görüntülendi. Yangından sonra olay yerinde ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.
Yangında yaralanan 4 at ise, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.
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