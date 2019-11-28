‘Büyükada’da savcı 6 ceza 5 beraat istedi
Büyükada'da 5 Temmuz 2017’de toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin yargılandığı dava karar aşamasına geldi.
Görüşünü açıklayan savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın silahlı terör örgütü üyesi olmak, 5 sanığa ise üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 15 yıla kadar hapis istedi. Savcı kalan 5 sanık için beraat talep etti.
İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıkları iddialar yönünden tek tek değerlendiren savcı, Taner Kılıç’ın kız kardeşinin eşinin halen firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış olduğunu ifade etti. Savcı Taner Kılıç’ta örgüt liderinin (Fetullah Gülen) 41 saniyelik videosunun ele geçirildiğini, ByLock programı kullandığını ve Bank Asya’ya örgütsel tavırla para yatırdığını öne sürdü.
Savcı sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’nun ise terör örgütleri ve mensuplarıyla irtibatları olduğunu iddia ederek kamu düzenini tehdit eden, toplumsal kaosa dönüşecek hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenlediklerini belirtti. Savcı, Taner Kılıç’ın terör örgütü üyesi olmak, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’nun ise üye olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, diğer sanıklara ise beraat istedi.
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