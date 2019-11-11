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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Büyükada'da faciadan dönüldü! 'Tsunami zannettim'

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Büyükada’da iddiaya göre, kıyıya yakın mesafeden geçen feribot nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu. Dalganın içerisinde kalarak kayalıklara düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Dalganın etkisiyle kayalıklarda ve bankta oturan vatandaşlar tehlike atlattı. Yaralanan vatandaş “tsunami zannettim” dedi. Dev dalga nedeniyle kıyıda faciadan dönülen anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre kıyıya çok yakın mesafeden geçen feribotlar büyük dalgalara neden oldu. Dalgalar kıyıya vurarak o sırada bankta ve kayalıklarda oturan vatandaşlar ile kıyıda seyyar satıcılık yapan bir kişinin üzerine geldi. Kayalıklarda balık tutan vatandaş suların kendisini çekmesiyle denize doğru düştü.

Boğulmaktan son anda kurtulan vatandaş düştüğü yerden zorlukla çıkabildi. Kıyıya vuran dalga nedeniyle kıyıdaki kaldırımlar da su altında kaldı. O bölgede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın da tezgahının zarar gördüğü öğrenildi.

“TSUNAMİ ZANNETTİM”

Dalgaya maruz kalıp yaralanan vatandaş, “Balık tutarken dalga beni kayalara attı. Çıkmak istedim dalga beni yine attı. Bacaklarım yaralandı. Çantam, telefonum suda kayboldu. Hastanelik oldum” dedi.

Dalgalar nedeniyle tezgahı dağılan bir seyyar satıcı ise “Ben tsunami zannettim” dedi.

Dev dalgaların kıyıya vurmasıyla vatandaşların kayalıklara düştüğü ve büyük tehlike atlattığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dev dalgalar kıyıya vuruyor, kayalıklarda düşen vatandaş zorlukla kurtuluyor, diğer vatandaşlar ise panikle kaçıyor.

Büyükadada faciadan dönüldü Tsunami zannettim

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