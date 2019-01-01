Büyükada’da ahırlar yandı 9 at öldü
Büyükada'daki iki ahırda çıkan yangın sonucunda 9 at öldü.
Büyükada Nizamoğlu Mahallesi’nde Ahmet Dalma’ya ait iki ahırda, henüz bilinmeyen nedenle dün 13.00 sıralarındayangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, bölgeye Maltepe’den itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı da yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ahşap ahır tamamen yanarken, 9 at yanarak öldü. Yaralanan 2’si ağır 4 at ise Sarıyer’de bulunan İBB Kısırkaya Hayvan Barınağı’na götürülerek tedavi altına alındı.
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, “Geldiğimizde yangın çok ciddi manada ilerlemişti, itfaiyenin müdahalesine rağmen söndürülemedi. Acımız da zararımız da çok büyük. Çok kötü bir olay” dedi.
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